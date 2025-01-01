Парламент Пермского края снял с Елены Зыряновой полномочия главы комитета по бюджету Депутат приняла решение об уходе с поста по собственному желанию Поделиться Твитнуть

Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли отставку Елены Зыряновой с поста председателя комитета по бюджету. Она возглавляла комитет с 2012 года.

«Мне бы хотелось поблагодарить Елену Владимировну за очень серьёзную работу, которую она провела в статусе председателя комитета по бюджету в статусе двух созывов. Любое заседание было интересным, содержательным. Давайте скажем "спасибо" ей и пожелаем всего доброго», — прокомментировал спикер краевого парламента Валерий Сухих.

О её решении покинуть должность председателя с сохранением депутатского мандата стало известно в апреле ранее. Накануне депутаты бюджетного комитета приняли проект постановления о досрочном прекращении полномочий.

Как сообщалось, решение Елена Зырянова приняла по собственному желанию. До назначения нового главы комитета обязанности председателя будет исполнять первый заместитель председателя Армен Гарслян.

Елена Зырянова является одним из наиболее опытных депутатов парламента. Впервые она была избрана в региональное законодательное собрание в 2011 году, а затем возглавила бюджетный комитет.

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