Комитет ЗС по бюджету в Перми принял отставку председателя Елены Зыряновой Вопрос рассмотрят на пленарке 17 апреля Поделиться Твитнуть

Елена Зырянова

Архив ИД «Компаньон»

Бюджетный комитет краевого парламента одобрил проект решения о досрочном прекращении полномочий действующего председателя Елены Зыряновой. Отмечается, что данный документ будет вынесен на обсуждение завтра, 17 апреля, на пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края.

Ранее появилась информация о том, что Елена Зырянова подала заявление об отставке с поста главы комитета, однако планирует остаться депутатом. Обязанности руководителя комитета временно исполняет первый заместитель Зыряновой Армен Гарслян.

Напомним, Елена Зырянова занимала должность председателя бюджетного комитета регионального парламента с 2012 года. Она является депутатом уже третьего созыва.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.