Елена Зырянова уходит с поста председателя бюджетного комитета заксобрания Прикамья Нового руководителя комитета должны выбрать 16 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава бюджетного комитета Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова подала заявление об отставке с поста председателя. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Изданию Зырянова заявила, что приняла решение самостоятельно, по личным причинам. При этом она продолжит свою деятельность в качестве депутата краевого парламента.

Выборы нового председателя комитета запланированы на заседании, которое состоится 16 апреля. До этого момента обязанности председателя будет исполнять первый заместитель председателя комитета Армен Гарслян.

Елена Зырянова является одним из наиболее опытных депутатов парламента. Впервые она была избрана в Законодательное собрание в 2011 году и тогда же возглавила бюджетный комитет. Она работает в парламенте уже третий созыв.

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