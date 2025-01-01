Краеведческий музей может занять ещё четыре здания усадьбы Мешкова в Перми Объекты перешли в краевую собственность Поделиться Твитнуть

Дом Мешкова

Игорь Катаев

newsko.ru

Четыре исторических здания, входящие в ансамбль усадьбы Мешкова, где находится Пермский краеведческий музей, перешли в краевую собственность. Речь идёт об объектах культурного наследия «Флигель», «Каретный сарай», «Службы» и «Лавка». Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Глава региона поблагодарил судоходную компанию «Камское речное пароходство» и Михаила Антонова за передачу объектов. Он сообщил, что усадебный комплекс планируется восстановить, сохранив его исторический облик, и сделать его ещё одной площадкой для реализации творческих инициатив и культурных проектов.

«После реставрации и приспособления к современному использованию строения можно будет использовать для нужд краеведческого музея. Например, «Флигель» подойдёт для размещения административных помещений музея, хранения необходимой документации. Кроме того, строения усадьбы можно использовать и для размещения крупных музейных объектов», — сообщили «Новому компаньону» в Министерстве культуры Пермского края.

Напомним, краевые власти обратились в суд в 2023 году с иском к Камскому речному пароходству (КРП) об изъятии объектов, которые входят в состав ансамбля «Усадьба пароходчика Мешкова» на ул. Монастырской, 11. Причиной стало отсутствие должного ухода за архитектурными памятниками. В марте 2025 года стало известно, что инспекция по охране культурного наследия и КРП ведут переговоры о заключении мирового соглашения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.