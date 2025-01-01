Несколько строений пермской усадьбы Мешкова могут перейти в краевую собственность Краевая инспекция по ОКН и КРП ведут переговоры о заключении мирового соглашения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебное разбирательство, касающееся изъятия у Камского речного пароходства (КРП) в региональную собственность исторических зданий из усадьбы Мешкова в Перми, близится к завершению. Краевая инспекция по охране культурного наследия и КРП ведут переговоры о заключении мирового соглашения. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Речь идёт об исторических зданиях: «Флигель», «Каретный сарай», «Службы» и «Лавка в насыпной террасе с подпорной стенкой». Указанные постройки являются частью комплекса по адресу: ул. Монастырская, 11, где располагается Пермский краеведческий музей в основном здании «Усадьбы пароходчика Н. В. Мешкова».

Иск к КРП, подконтрольному Михаилу Антонову, был подан инспекцией осенью 2023 года. Власти обосновали необходимость передачи объектов недвижимости тем, что владелец не обеспечивал должный уход за архитектурными памятниками. Чтобы оценить состояние зданий, была назначена судебная экспертиза. Результаты экспертного заключения были переданы в суд, однако содержание исследования не было обнародовано в материалах дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.