Алёна Бронникова У Камского речного пароходства хотят изъять строения усадьбы Мешкова в Перми Инспекция по охране ОКН считает, что собственник содержит их в ненадлежащем состоянии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ОКН) Пермского края намерена изъять у ПАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство» несколько строений, которые находятся в собственности компании и являются ОКН. На документ, опубликованный в картотеке арбитражных дел, обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Госинспекция обратилась в суд с исковым заявлением к ПАО в сентябре 2023 года. По мнению ведомства, организация, являясь собственником нескольких зданий, входящих в архитектурный комплекс на ул. Монастырской, 11, где работает Пермский краеведческий музей, содержит объекты в ненадлежащем состоянии. В марте 2024 года была назначена судебная экспертиза.

Спорные строения: двухэтажный «Флигель» площадью 606 кв. м, «Каретный сарай» и «Службы» в два этажа 797 кв. м и «Лавка в насыпной террасе с подпорной стенкой» 54 кв. м обозначаются литерами Б, В, В1 и Д1 соответственно. Усадьба пароходчика Н.В. Мешкова представляет собой образец застройки рубежа XIX—XX веков. Главное здание находится в собственности края.

Перед экспертами поставили задачи определить техническое состояние объектов, установить, угрожает ли их состояние целостности и сохранности, может ли привести к их утрате. Кроме того, необходимо определить, изменилось ли в сторону ухудшения техническое состояние объектов по сравнению с указанным в актах техосмотра, составленных в 2014 и в 2021 годах, сохранились ли предметы охраны, их полноту и целостность, существует ли угроза утраты или снижения историко-культурной ценности объектов. Экспертное заключение необходимо было представить в суд не позднее 21 июня. На госорган и Камское речное пароходство была возложена обязанность по оплате стоимости экспертизы по 150 тыс. руб. На время проведения экспертизы дело было приостановлено.

В апреле в ходе очередного натурного осмотра было выявлено, что вдоль фасадов флигеля установлены строительные леса. Поскольку данный факт может повлиять на достоверность и объективность выводов заключения экспертов, инспекция обратилась в суд с ходатайством об обеспечении доказательств. Суд требования удовлетворил и определил принять обеспечительные меры в виде запрета проведения любых работ в отношении спорных.

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