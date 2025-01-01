Алёна Бронникова

Девелопер ЖК у ТРК «СпешиLove» в Перми изучит соседний участок под благоустройство

Выдано разрешение на проведение инженерных изысканий

Поделиться
Участок у Аксиомы и Спешилова

roscadaster.com

Минимущество Прикамья выдало разрешение ООО «СЗ «Горизонт» (структура ГК «Оникс») на проведение инженерных изысканий на участке рядом со строящимся ЖК «Аксиома» в м/р Камская долина. Разрешение было выдано 15 мая.

Работы будут проведены на земельном участке площадью 14,7 тыс. кв. м. Срок использования — один год. Как указано в документе, проведение инженерных изысканий запланировано для элементов благоустройства территории, в том числе размещения малых архитектурных форм, за исключением рекламных конструкций и некапитальных сооружений.

Разрешение не даёт право на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. В случае порчи или уничтожения плодородного слоя почвы компания должна будет привести территорию в состояние, пригодное для её использования и выполнить работы по рекультивации. По данным публичной кадастровой карты, участок находится в госсобственности, на нём установлено разрешённое использование под площадки для занятий спортом.

ЖК «Аксиома» комфорт-класса возводится рядом с ТРК «СпешиLove». Сдача объекта запланирована в 2028-2030 годах. Высотность домов предполагается в 10-11 этажей. Общая жилая площадь объектов составит 72,7 тыс. кв. м. Как писал ранее «Новый компаньон», проект получил одобрение на возведение сразу четырёх этапов.

В рамках соглашения о КРТ компания также обустроит сквер возле ТРК на участке в 3,18 га. Участок граничит с тем, на котором запланированы инженерные изыскания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться