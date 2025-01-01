Алёна Бронникова Девелопер ЖК у ТРК «СпешиLove» в Перми изучит соседний участок под благоустройство Выдано разрешение на проведение инженерных изысканий Поделиться Твитнуть

Минимущество Прикамья выдало разрешение ООО «СЗ «Горизонт» (структура ГК «Оникс») на проведение инженерных изысканий на участке рядом со строящимся ЖК «Аксиома» в м/р Камская долина. Разрешение было выдано 15 мая.

Работы будут проведены на земельном участке площадью 14,7 тыс. кв. м. Срок использования — один год. Как указано в документе, проведение инженерных изысканий запланировано для элементов благоустройства территории, в том числе размещения малых архитектурных форм, за исключением рекламных конструкций и некапитальных сооружений.

Разрешение не даёт право на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. В случае порчи или уничтожения плодородного слоя почвы компания должна будет привести территорию в состояние, пригодное для её использования и выполнить работы по рекультивации. По данным публичной кадастровой карты, участок находится в госсобственности, на нём установлено разрешённое использование под площадки для занятий спортом.

ЖК «Аксиома» комфорт-класса возводится рядом с ТРК «СпешиLove». Сдача объекта запланирована в 2028-2030 годах. Высотность домов предполагается в 10-11 этажей. Общая жилая площадь объектов составит 72,7 тыс. кв. м. Как писал ранее «Новый компаньон», проект получил одобрение на возведение сразу четырёх этапов.

В рамках соглашения о КРТ компания также обустроит сквер возле ТРК на участке в 3,18 га. Участок граничит с тем, на котором запланированы инженерные изыскания.

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