В Прикамье найден водитель, сбивший 81-летнюю пенсионерку и скрывшийся с места ДТП Поделиться Твитнуть

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В Кунгуре сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который совершил наезд на 81-летнюю женщину и покинул место аварии. Об этом сообщили в ГАИ.

Инцидент произошёл 16 мая в 18:10 неподалеку от дома №11 по улице Хлебниковых. Управляя автомобилем, водитель, двигаясь задним ходом, сбил пешую участницу движения 1944 г. р., которая намеревалась перейти дорогу. Пострадавшая получила травмы, а водитель, нарушив правила дорожного движения, уехал с места происшествия.

Благодаря оперативным розыскным действиям, проведенным сотрудниками Госавтоинспекции Кунгура, личность виновника была установлена. Им оказался местный житель 1990 г. р.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

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