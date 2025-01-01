В Прикамье водетель сбил 81-летнюю пенсионерку и уехал с места аварии Мужчину ищет полиция Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

В Кунгурском округе Пермского края водитель автомобиля сбил женщину 1944 г.р., после чего скрылся с места ДТП. Сейчас полиция ищет очевидцев происшествия. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МО МВД России «Кунгурский».

Как пояснили в ведомстве, авария произошла 16 мая около 18:10, когда пенсионерка переходила проезжую часть на улице Хлебниковых рядом с магазином «Речник». Около дома № 11 на женщину наехал автомобиль, двигавшийся задним ходом. В итоге пенсионерка получила травмы, водетель же скрылся.

После ДТП полиция разместила в соцсетях сообщение о поиске очевидцев. Правоохранители обратились ко всем, кому что-либо известно об этой аварии, с просьбой сообщить в отдел ГАИ «Кунгурский» по телефонам 8(34271) 2-81-39 или 3-12-01.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о смертельном ДТП в Березниковском округе, когда автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял водитель 2006 г.р., на 8 км сбил двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Один из пешеходов скончался непосредственно на месте аварии до прибытия скорой помощи, а второго пострадавшего доставили в больницу с множественными травмами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.