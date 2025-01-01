На трассе в Прикамье машина насмерть сбила пешехода Поделиться Твитнуть

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В Березниковском округе Прикамья 16 мая 2025 года зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель человека. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

Приблизительно в 15:10 на трассе Кунгур — Соликамск — Усолье, следовавший из Березников автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял водитель 2006 года рождения, на 8 км совершил наезд на двух пешеходов. Согласно предварительной информации, пешеходы пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате столкновения один из пешеходов скончался непосредственно на месте аварии до прибытия бригады скорой помощи. Второго пострадавшего доставили в больницу с множественными травмами.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование происшествия, выясняя все детали и обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов заблаговременно уменьшать скорость при подъезде к пешеходным переходам, а пешеходам, в свою очередь, необходимо удостовериться в безопасности перехода дороги, прежде чем начинать движение.

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