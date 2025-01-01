Объявлен состав детского жюри пермского международного кинофестиваля «Медвежонок 3» Он пройдёт с 30 мая по 1 июня Поделиться Твитнуть

Одиннадцать ребят из Пермского края вошли в состав детского жюри международного кинофестиваля «Медвежонок 3». Об этом сообщили в Пермской кинокомиссии.

Для получения статуса члена жюри юным дарованиям необходимо было подготовить видеопрезентации, демонстрирующие их достижения в различных областях: спорте, творчестве, учебе и общественной деятельности. Минимальный возраст для участия составлял 7 лет, и самой юной победительнице оказалось всего 8 лет.

В итоге, в состав детского жюри, которое будет работать наравне со взрослыми профессионалами — известными российскими актерами, продюсерами и сценаристами, вошли следующие эксперты: Полина Пухарева, Тихон Воронов, Данила Риммен, Софья Аганина, Дмитрий Наконечный, Арсений Казин, Ева Панькова, Дарья Гоголева, Мария Мазунина, Терентий Лопатин и Артём Колосов.

Каждый из этих ребят обладает уникальными талантами и достижениями в своей сфере. Среди них победители театральных фестивалей, конкурсов чтецов, танцевальных соревнований, олимпиад, а также юные корреспонденты, операторы, режиссеры и сценаристы.

Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», впервые проведенный в Перми в 2023 году, в 2025 году приобретёт статус международного. Мероприятие запланировано на период с 30 мая по 1 июня.

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