Пермский международный кинофестиваль «Медвежонок» объявил состав «взрослого» жюри Фестиваль начнётся 30 мая Поделиться Твитнуть

Определён состав «взрослого» жюри Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3», который состоится в Перми с 30 мая по 1 июня. В него вошли известные деятели медиа, создатели и руководители проектов, продюсеры, артисты театра и кино, авторы сценариев и режиссёры.

По словам президента фестиваля Гавриила Гордеева, профессиональное жюри киносмотра состоит из уважаемых представителей индустрии. Их задача заключается не только в определении лучших режиссёрских и сценарных работ, но и в том, и это самое главное, чтобы выступить наставниками для детского жюри.

В состав «взрослого» жюри вошли актриса Надежда Михалкова, режиссёр и продюсер Илья Учитель, актриса Елизавета Ищенко, актёр Эльдар Калимулин, продюсер Юлия Иванова и актёр, режиссёр и сценарист Руслан Братов. Также в составе жюри: основатель ГК «Рики» и глава Ассоциации анимационного кино Илья Попов, сценарист, режиссёр и продюсер Роман Кантор, руководитель детских и юношеских программ телеканала «Россия» (ВГТРК) Татьяна Цыварева. Завершают список сценарист, продюсер и актёр Алексей Троцюк, а также продюсер и президент Армянской национальной Киноакадемии Рубен Джагинян.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.