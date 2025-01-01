Алина Наумова Обвиняемый в убийстве родных пермский подросток стоял на учёте в КДН Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский 16-летний школьник, обвиняемый в убийстве кухонным ножом своих бабушки и дяди, стоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) более полутора лет. Об этом сообщили perm.aif.ru в департаменте социальной политики администрации губернатора Пермского края.

В ведомстве отметили, что подросток встал на учёт в комиссию ещё осенью 2023 года. Причина — самовольные уходы из дома, впоследствии сотрудниками КДН были выявлены и другие факторы неблагополучия.





Школьник проживал с бабушкой и отцом, мать не участвовала в воспитании ребёнка, кроме того, была лишена родительских прав.





«С подростком работали педагоги-психологи. По результатам профилактической работы наблюдалась положительная динамика. Педагогами школы характеризовался как исполнительный и ответственный, был допущен к сдаче государственных экзаменов и планировал поступить в колледж», — рассказали в департаменте соцполитики.





Константин Долгановский

Напомним, трагедия произошла 12 мая в доме на ул. Коминтерна в Перми. В результате нападения родные мальчика скончались на месте, а школьника задержали. Отмечалось, что убийство случилось из-за бытовой ссоры: девятиклассник поссорился с дядей и напал на него, в это время бабушка попыталась разнять их, но внук ударил ножом и её. Суд избрал подростку меру пресечения в виде ареста, сейчас он находится в СИЗО.

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