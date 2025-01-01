В Перми школьник зарезал дядю и бабушку Следователи завели уголовного дело, а подростка отправили в СИЗО Поделиться Твитнуть

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух людей, которое произошло в краевой столице.

Ранее телеканала «РЕН ТВ» сообщил, что 12 мая в жилом доме на ул. Коминтерна в Перми 16-летний подросток напал с кухонных ножом на бабушку и дядю. Родные мальчика скончались на месте, а школьника задержали.

Отмечалось, что трагедия случилась из-за бытовой ссоры: девятиклассник поссорился с дядей и напал на него, в это время бабушка попыталась разнять их, но внук ударил ножом и её.

Подростку суд избрал меру пресечения в виде ареста. Сейчас школьник находится в СИЗО.

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