Алёна Бронникова Некомплект водителей на транспорте Перми к концу года снизится до 15% Проблемы предлагают решить за счёт роста зарплат и оптимизации маршрутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Потребность в водительском составе пассажирского транспорта на межмуниципальных маршрутах Прикамья составляет 12% от штатного состава, а на муниципальных маршрутах Перми — 20%. К концу года данный показатель власти планируют значительно сократить.

На заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры 20 мая замминистра транспорта Александр Полыгалов рассказал, что для сдерживания оттока и привлечения новых водителей ведётся работа сразу по нескольким направлениям. В частности, проводятся конкурсы профессионального мастерства с денежными призами, публикуются видеоролики для повышения престижа профессии, средние учебные заведения подготовили программу подготовки кадров, а водителям планируют повысить зарплаты.

«По контрактам на пассажирских перевозках, вступающих в действие в 2025 году, предусмотрено увеличение норматива стоимости 1 км пробега: в государственных контрактах на межмуниципальных перевозках — на 23%, в муниципальных контрактах Перми — на 20%. Данная мера направлена, в том числе, на повышение уровня зарплат водителей», — сообщил чиновник.

По его словам, реализация указанных мероприятий позволила сократить с начала года кадровый дефицит водителей общественного транспорта в Перми на 25%, а на межмуниципальных маршрутах на 16%. При этом в течение года в Перми запланирована оптимизация маршрутов и запуска автобусов особо большого класса, что позволит к концу года снизить потребность в водителях на 10 п.п. по сравнению с показателем на начало года — до 15%.

Депутаты обратили внимание, что запуск автобусов особо большого класса может привести к сокращению частоты рейсов на маршрутах, в то время как от пассажиров поступают жалобы на большие промежутки между рейсами.

Полыгалов ответил, что введение автобусов особо большого класса высвободит порядка 100 водителей. Однако при сокращении количества единиц транспорта в утренние и вечерние часы интервал движения будет сохранён, число автобусов на маршрутах снизится в дневные часы. Он отметил, что на ряде маршрутов из-за небольшой вместимости автобусов многие люди не влезают в салон, как, например, в автобусах № 77. Введение на таких маршрутах автобуса-«гармошки» поможет увеличить вместимость почти в 1,5 раза и решить проблему.

«Большой транспорт всегда более эффективен с точки зрения содержания, количества автобусов, количества водителей, количества вообще имеющегося транспорта на дорогах», — прокомментировал в заключение обсуждения председатель комитета Павел Черепанов. Он привёл в пример трамваи и отметил, что введение на маршруты трёхсекционных «Львов» показало эффективность решения аналогичных проблем.

Как сообщалось ранее, в Перми ведётся активная подготовка к реализации новых контрактов по 42 маршрутам, большая часть которых уже заключена. Основные изменения затронут Кировский, Дзержинский, Индустриальный, Орджоникидзевский и Ленинский районы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пассажиропоток общественного транспорта Перми снизился более чем на 1 млн человек. В первом квартале 2025 года показатель составил 57 млн человек, из которых автобусом воспользовались 50,1 млн, а трамваем — 6,9 млн. В аналогичном периоде прошлого года показатель был равен 58,2 млн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.