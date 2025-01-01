В Перми сократился дефицит водителей автобусов Однако проблема всё ещё актуальна Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми состоялось очередное заседание консультативного совета, посвящённое вопросам транспортного обслуживания жителей. В мероприятии приняли участие представители городской администрации, Пермской городской думы, транспортных компаний и Госавтоинспекции. Основной темой обсуждения стали вопросы укомплектованности отрасли водительским составом и готовности перевозчиков к реализации новых контрактных обязательств, большинство из которых начнут действовать с 1 июня текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Пермской думы.

Руководитель департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин отметил, что нехватка водителей в отрасли несколько сократилась, однако проблема всё ещё актуальна. В рамках новых контрактов предусмотрена индексация их стоимости, направленная, в частности, на повышение зарплат сотрудникам, что должно способствовать решению кадрового вопроса. Кроме того, оптимизация маршрутной сети и внедрение автобусов особо большой вместимости позволят сократить потребность в водителях на 108 человек в течение года. Для повышения мотивации водителей планируется проведение конкурсов профессионального мастерства и составление рейтинга лучших водителей с последующим премированием. С середины апреля водители общественного транспорта освобождены от продажи билетов.

Ведётся активная подготовка к реализации новых контрактов по 42 маршрутам, большая часть из которых уже заключена. Основные изменения затронут маршруты, обслуживающие Кировский, Дзержинский, Индустриальный, Орджоникидзевский и Ленинский районы. Новые контракты предусматривают более строгие требования к безопасности и комфорту транспортных средств. В частности, автобусы должны быть оснащены системой кондиционирования с дистанционным контролем температуры и системой видеонаблюдения с удалённым доступом. Также увеличится количество валидаторов в салоне. При этом максимальный срок эксплуатации автобусов по новым контрактам не должен превышать 5 лет.

В ходе заседания депутаты задавали вопросы относительно влияния дефицита кадров на различные маршруты, привлечения спонсоров для поощрения водителей и обустройства мест стоянки на конечных остановках. Представители администрации дали разъяснения по каждому вопросу, подчеркнув готовность к сотрудничеству и поиску оптимальных решений.

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