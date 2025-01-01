Алина Наумова Пассажиропоток общественного транспорта Перми снизился более чем на миллион человек Анатолий Путин подвёл итоги работы за I квартал 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы начальник департамента транспорта Анатолий Путин представил статистику по пассажиропотоку и способах оплаты проезда у пермяков.

Пассажиропоток общественного транспорта за I квартал 2025 года составил 57 млн человек, из которых автобусом воспользовались 50,1 млн, а трамваем — 6,9 млн. В аналогичном периоде прошлого года показатель был равен 58,2 млн, разница составила более 1 млн человек.





Чаще всего пермяки пользуются разовыми поездками: в 2025 году их количество составило 46,9%, а в прошлом году — 47,8%. При этом возросли объёмы оплаты по проездным, QR-кодам, увеличилось количество пересадок и уменьшилось использование наличных средств.





Напомним, в апреле 2025 года дептранс отменил использование наличных при оплате проезда в автобусах и трамваях Перми. Вместо них появились транспортные карты, приобрести которые можно в кассах. Стоимость такого одноразового билета составляет 57 руб. (40 руб. — за проезд и 17 руб. — за изготовление карты).

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