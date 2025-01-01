С 15 апреля проезд в общественном транспорте Перми подорожает до 40 рублей С этой же даты водители автобусов и трамваев перестанут принимать наличные за проезд Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Власти Перми напоминают, что с 15 апреля 2025 года в краевом центре повышается стоимость проезда в общественном транспорте: с 37 до 40 руб. за поездку. Пересадка по транспортной карте будет стоить 20 руб.

Постановление о повышении цены за проезд подписано мэром Эдуардом Сосниным ещё в ноябре 2024 года. Данная корректировка тарифа обусловлена увеличением стоимости горюче-смазочных материалов и комплектующих, а также необходимостью повышения оплаты труда водительского состава. Помимо этого, регулярная индексация тарифа помогает избежать резкого скачка цен в дальнейшем, сообщили в мэрии.

Кроме того, с 15 апреля водители автобусов и трамваев перестанут принимать наличные деньги за проезд и продавать билеты пассажирам. Оплатить поездку «живыми» деньгами нужно будет заранее в кассах, где продают транспортные карты. Стоить такой одноразовый билет будет 57 руб. (40 руб. — за проезд и 17 руб. — за изготовление карты).

До 15 апреля, по данным гортранса, можно купить по старым ценам долгосрочные проездные.

Напомним, в 2026 году стоимость проезда в общественном транспорте Перми вырастет до 43 руб. за поездку, а с 15 апреля 2027 года — до 46 руб.

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