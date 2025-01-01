Ярославская компания показала ЛиАЗы, которые поступят в Пермь с опозданием Техника придёт с дополнительными улучшениями Поделиться Твитнуть

«Ярославская транспортная компания-2» опубликовала снимки автобусов-«гармошек» ЛиАЗ-6213.67 на стадии производства. Эти транспортные средства проходят финальную сборку и процедуру сертификации, после чего их планируется привезти в Пермь и запустить на маршруты №1, 14 и 15 до конца текущего года.

Как напоминают в Гортрансе, в соответствии с требованиями новых контрактов, «гармошки» оснащаются двойными стеклопакетами, расширенным набором валидаторов (11 шт.), системами кондиционирования с мониторингом их функционирования, информационными табло маршрута с высоким разрешением, мультимедийными экранами для пассажиров, сенсорами для подсчёта пассажиров, низким полом по всей длине салона, двигателями, работающими на сжатом природном газе.

Помимо этого, по предложению перевозчика, добавлены улучшения, в частности: функция адресного открытия дверей для поддержания стабильной температуры в салоне; поручни из нержавеющей стали, устойчивые к воздействию антигололёдных реагентов; просторная изолированная кабина водителя для безопасности и удобства работы.

Напомним, ранее ООО «Ярославская транспортная компания-2», заключившее долгосрочные контракты на обслуживание нескольких пермских маршрутов, известило заказчика о проблемах с поставкой техники особо большого класса от завода-изготовителя. Причиной тому стали нюансы, связанные с процессом сертификации. В итоге транспортная компания объявила, что не сможет вывести автобусы на пермские маршруты, как планировалось, с 1 июня.

В департаменте городского транспорта сообщили, что обеспечат непрерывность работы маршрутов №14 и 15, для чего проведут конкурсы для временного обслуживания этих направлений (до момента поставки автобусов особо большого класса). Также за несоблюдение условий договора к ООО «ЯТК-2» будут применены штрафные меры.

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