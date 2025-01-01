В Прикамье простятся с участником СВО Максимом Макаровым Его похоронят в Сиве Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Сивинского округа

В зоне спецоперации погиб военнослужащий из Сивы Максим Макаров. Об этом на официальной странице в соцсетях сообщает администрация Сивинского округа.

Максим Макаров родился 11 декабря 2000 года, а погиб 6 марта этого года на территории Украины. Иных подробностей о солдате местные власти не приводят.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 22 мая в 10:30. В 11:00 в МУ «Сивинский центр культуры и досуга» (ул. Советская, 4) пройдёт траурный митинг.

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, ранее в д. Шабарка Бардымского округа проводили в последний путь ветерана Чечни, старшего сержанта Радика Зарипова. Он погиб на СВО в начале этого года.

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