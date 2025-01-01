В Прикамье простились с погибшим на СВО 47-летним Радиком Зариповым Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В д. Шабарка Бардымского округа Прикамья 18 мая проводили в последний путь старшего сержанта Радика Зарипова, об этом сообщили в администрации округа и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Радик Рафаэльевич Зарипов родился 27 января 1977 года в д. Кувья Бардымского района. Получив среднее образование в Шермейской школе в 1994 году, он уже в следующем году был призван на службу в Российскую Армию. В 2000 году принял решение о заключении контракта и участвовал в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Его отвага была отмечена государственной наградой — Орденом мужества.

В 2003 году Радик Зарипов поступил в Пермский государственный технический университет, а в 2007-м начал трудовую деятельность.

2 февраля 2024 года он вновь заключил контракт для прохождения военной службы в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. Его жизнь трагически оборвалась 2 января 2025 года.

На момент смерти ему было 47 лет. У него остались жена и две дочери.

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