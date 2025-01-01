Алёна Бронникова Проект строительства высотки на Леонова в Перми получил одобрение Начало работ запланировано на 2025 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Леонова, 10а в Индустриальном районе Перми 15 мая получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Заключение выдало московское ООО «ГК РСЭ». Возведением будет заниматься спецзастройщик «Леонова», владельцем которого является учредитель девелопера клубного дома «Строганов» — ООО СЗ «Пермская» и управляющий отелем City Star компании — ООО «УК ГК «Стар» Илья Волков. Проект подготовлен пермским «Пермоблпроектом».

О планах строительства нового дома в границах улиц Леонова, Мира, Давыдова и ш. Космонавтов стало известно в прошлом году. Новостройка будет представлять собой двухсекционный дом переменной этажности (21-24) класса «комфорт», с эксплуатируемой кровлей, подземным паркингом и коммерческими помещениями на первом этаже. К работам планируется приступить в 2025 году. Ранее на данном участке в 8,1 тыс. кв. м находилось двухэтажное административное здание.

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