В Перми мать экс-депутата гордумы рискует остаться без жилья из-за сына Сергей Захаров оформил на неё квартиру, но депутата признали банкротом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края от финансового управляющего поступило заявление о признании недействительной сделки, которую совершил экс-депутат думы Перми Сергей Захаров. Он просит признать недействительным договор дарения квартиры от 9 мая 2016 года в пользу матери должника Розы Захаровой. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Объект недвижимости находится в доме по ул. Мира. Его площадь — 52,9 кв. м. В заявлении финансовый управляющий просит применить последствия недействительности сделки и вернуть квартиру в конкурсную массу должника.

Поступившее в суд заявление рассмотрят 10 июля.

Напомним, в феврале 2024 года бывшего депутата Пермской городской думы Сергея Захарова признали банкротом. Ранее, осенью 2023 года,с исковым заявлением в связи с неоплаченной задолженностью со стороны экс-депутата в суд обратилась ИП Поскрёбышева Александра Сергеевна. Общая сумма исковых требований составила 6,8 млн руб. В иске было указано, что Захаров не выплачивал деньги более трёх месяцев.

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