В Перми мать экс-депутата гордумы рискует остаться без жилья из-за сына
Сергей Захаров оформил на неё квартиру, но депутата признали банкротом
В Арбитражный суд Пермского края от финансового управляющего поступило заявление о признании недействительной сделки, которую совершил экс-депутат думы Перми Сергей Захаров. Он просит признать недействительным договор дарения квартиры от 9 мая 2016 года в пользу матери должника Розы Захаровой. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».
Объект недвижимости находится в доме по ул. Мира. Его площадь — 52,9 кв. м. В заявлении финансовый управляющий просит применить последствия недействительности сделки и вернуть квартиру в конкурсную массу должника.
Поступившее в суд заявление рассмотрят 10 июля.
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