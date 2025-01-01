Алёна Бронникова Здание Благородного собрания в Перми отреставрируют до конца 2026 года Стоимость работ оценили в 307 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ремонт и приспособление внутренних помещений здания Благородного собрания в Перми (ул. Сибирская, 20) для современного использования оценили в 307,5 млн руб. Выполнить работы необходимо до 18 декабря 2026 года.

В документации к электронному конкурсу, опубликованному на сайте госзакупок, сообщается, что в перечень работ вошли устройство наружной сети теплоснабжения, монтаж системы охранного видеонаблюдения, ремонтные работы внутри здания и на чердаке, а также устройство перегородок, полов и дверей, ремонт лестниц, стен и дверных проёмов, отделка стен, монтаж архитектурных элементов.

Помимо этого, запланирован монтаж электрооборудования, систем кондиционирования и вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, обновление систем водоснабжения, водоотведения и отопления и пр.

Источник финансирования — бюджет Пермского края. Заказчиком выступает региональное управление капитального строительства. Победителя определят 6 июня.

Напомним, здание является объектом культурного наследия. В апреле 2022 года его передали из федеральной в краевую собственность, а спустя год за 58,8 млн руб. отремонтировали кровлю и фасад. В августе 2024-го проект по ремонту и приспособлению для современного использования внутренних помещений и инженерных сетей получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

После полной реконструкции в здании планируется создать многофункциональное пространство для мероприятий, в том числе регистрации браков, организации торжеств, приёмов и концертов.

Напомним, в марте 2025 года поправками к региональному бюджету на расширение зрительного зала в Театре-Театре, ремонт помещений театра оперы и балета, обновление сцены ПДНТ «Губерния» и дооснащение Дома благородного собрания выделили 1 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.