Алина Наумова Эксперты назвали популярные у пермяков марки автомобилей Ими стали Lada, Hyundai и Volkswagen Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики "СберАвто" проанализировали, есть ли отличия в предпочтениях по авто у жителей городов-миллионников и других населённых пунктов России, а также поделились данными о спросе на автомобили в разных регионах страны.

По информации «СберАвто», в Перми чаще всего автолюбители приобретают российский автомобиль Lada Vesta, корейский Hyundai Solaris и немецкий Volkswagen Polo. В крае популярностью пользуются Lada Granta и Lada Vesta, а также корейская Kia Rio.





Исходя из статистики сервиса, в городах-миллионниках обычно покупают автомобили немецких и японских марок, что составляет 21% от всех сделок, а также корейских брендов (16,5%). Российские марки выбирают в 12% случаев, а китайские — в 9,5%.





Кроме того, в миллионниках водители в основном берут кроссоверы и универсалы, а не седаны или ситикары. А в немиллионниках, напротив, более выражен спрос на седаны с пробегом.





Ранее сообщалось , что в апреле в Пермском крае зафиксировано уменьшение средней стоимости ряда моделей автомобилей, произведённых в России. Наиболее выраженное снижение зафиксировано на УАЗ Patriot, Lada Kalina, Lada Priora, Lada XRAY и Omoda C5.

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