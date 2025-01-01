В Пермском крае заметно подешевели несколько моделей Lada и УАЗ с пробегом В целом же цены на подержанные авто выросли за месяц на 3,6% Поделиться Твитнуть

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В апреле в Пермском крае аналитиками «Авто.ру» зафиксировано уменьшение средней стоимости ряда моделей автомобилей, произведённых в России.

Средняя цена автомобиля с пробегом на «Авто.ру» в Пермском крае в апреле 2025 года достигла 1,21 млн руб., демонстрируя рост на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, цены на некоторые российские модели существенно снизились. Наиболее выраженное снижение зафиксировано у УАЗ Patriot, составившее 8,9% по сравнению с мартовскими показателями и достигнувшее 1,06 млн руб. На втором месте по снижению цен — Lada Kalina (-4,3%, до 549 тыс. руб.). Третья позиция у Lada Priora (-4%, до 307 тыс. руб.). Завершают список Lada XRAY (-2,2%, до 857 тыс. руб.) и Omoda C5 (-1,3%, до 1,89 млн руб.).

Общая тенденция снижения средней стоимости подержанных автомобилей наблюдается на всей территории страны уже второй месяц. В апреле текущего года средняя цена на отечественные автомобили с пробегом до 15 лет по стране вернулась к уровню декабря и составила 710 тыс. руб., что меньше на 3% по сравнению с предыдущим годом.

Китайские автомобили в среднем предлагались по цене 2,18 млн руб., что ниже прошлогодних показателей на 3,5%. Средняя стоимость автомобилей европейских, японских и корейских марок составила 2,37 млн руб., демонстрируя снижение на 5% по сравнению с прошлым годом.

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