Алёна Бронникова «Парму» покидает американский защитник Контракт с баскетболистом был подписан на год Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб покинул Гарретт Нэвелс. Об этом 16 мая рассказали в пресс-службе клуба и поблагодарили американского защитника за игру.

«Американский защитник Гарретт Нэвелс продолжит карьеру в другом клубе. Мы желаем Гарретту удачи, благодарим за отзывчивость, трудолюбие, искренность и большой вклад в успехи "Пармы" в этом сезоне», — сообщается в соцсетях.

Американец возвращается в БК «Уралмаш» — информирует пресс-служба екатеринбургского клуба. Там отметили, что в среднем за сезон Нэвелс набрал 15,8 очка, совершил 3,8 подбора и 3,6 передачи.

Состав пермского клуба Нэвелс пополнил в июне 2024 года, покинув «Уралмаш». Контракт с игроком был рассчитан на один сезон.

Напомним, в апреле в борьбе за выход в полуфинал Единой лиги ВТБ «Парма» уступила «Зениту» со счётом 91:74. По итогам 44 игр команда набрала 62 очка и заняла восьмое место.

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