Пермский педагогический университет не будет публиковать данные о доходе руководства вуза В пресс-службе сослались на указ Путина Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПГГПУ

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет не будет публиковать данные о зарплатах руководителей вуза. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе Педагогического университета.

«Такие сведения сейчас университет не публикует», — отметили в вузе.

В пресс-службе сослались на подпункт «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».

«Размещение в Интернете и на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с ФЗ № 273 от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются», — пояснили в ПГГПУ.

Напомним, ранее стали известны доходы ректоров Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Антона Петроченкова и ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Игоря Германова.

Так, среднемесячная зарплата ректора пермского политеха в прошлом году составила 971,2 тыс. руб. Президент вуза Василий Петров получал в среднем по 639 тыс. руб., главный бухгалтер Надежда Скокова — по 567 тыс. руб.

У ректора ПГНИУ Игоря Германова зарплата в 2024 году достигла 473,6 тыс. руб. (в 2023 году этот показатель составлял 367,1 тыс. руб.). У проректоров вуза доход разнился от 237 до 358 тыс. руб. Главный бухгалтер университета Татьяна Царегородцева получала в среднем 253,4 тыс. руб. в месяц (в 2023-м эта сумма составляла 196,7 тыс. руб.).

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