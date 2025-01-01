Среднемесячная зарплата ректора Пермского университета превысила 473 тысячи рублей Проректор по учебной деятельности получала в среднем по 358 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) обнародовал данные о среднемесячных доходах в 2024 году руководящего состава, включая ректора, его заместителей и главного бухгалтера.

Так, среднемесячная оплата труда ректора ПГНИУ Игоря Германова достигла 473,6 тыс. руб. (в 2023 году этот показатель составлял 367,1 тыс. руб.).

Проректор по учебной деятельности Анна Габдурафикова получала в среднем 358,1 тыс. руб. в месяц (в 2023-м — 410,3 тыс. руб.). Доход проректора по научной работе и инновациям Владимира Ирхи составил 267,2 тыс. руб. ежемесячно (в 2023-м — 272,2 тыс. руб.). Проректор по молодёжной политике и внеучебной работе Ольга Мещерякова имела среднемесячный доход в размере 237,6 тыс. руб. (в 2023-м — 217,6 тыс. руб.). Главный бухгалтер университета Татьяна Царегородцева в 2024 году получала в среднем 253,4 тыс. руб. в месяц (в 2023-м эта сумма составляла 196,7 тыс. руб.).

ПГНИУ

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