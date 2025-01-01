Средний доход ректора Пермского политеха составил более 971 тысячи рублей в месяц Соответствующие данные опубликованы на сайте вуза Поделиться Твитнуть

Антон Петроченков

Пресс-служба ПНИПУ

На сайте Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) опубликована информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера за 2024 год.

Согласно документу, среднемесячная зарплата ректора ПНИПУ Антона Петроченкова в прошлом году составила 971,2 тыс. руб. Президент вуза Василий Петров получал в среднем по 639 тыс. руб., главный бухгалтер Надежда Скокова — по 567 тыс. руб.

Средняя зарплата в месяц первого проректора — проректора по информатизации Александра Труфанова в 2024 году составляла почти 334,9 тыс. руб., проректора по науке и инновациям Алексея Швейкина — 360,7 тыс. руб., проректора по образовательной деятельности Ирины Черниковой — 396,4 тыс. руб., проректора по приоритетным проектам Павла Волегова — 435 тыс. руб., проректора по молодёжной политике Ксении Сарайкиной — 323 тыс. руб., проректора по развитию имущественного комплекса Дениса Ворсина — 331 тыс. руб.

Напомним, Антон Петроченков был утверждён в должности ректора ПНИПУ на пять лет приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2024 года. 10 сентября прошлого года в Пермском политехе было принято решение произвести кадровые изменения в составе ректората. В вузе были назначены четыре новых ректора.





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