Ректор Пермского политеха утверждён в должности на пять лет Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Поделиться Твитнуть

Антон Петроченков

Пресс-служба ПНИПУ

Антон Петроченков назначен ректором Пермского политеха на пять лет. Приказ об этом подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Напомним, с 26 апреля 2024 года он исполнял обязанности ректора. 26 июня в ПНИПУ прошла конференция работников и студентов, на которой ключевым вопросом стали выборы ректора. В результате тайного голосования, в котором приняли участие 274 представителя профессорско-преподавательского состава, администрации и студентов университета, более 80% голосов было отдано за Антона Петроченкова.

Антон Борисович Петроченков — ведущий специалист в области электротехники, доктор технических наук, доцент. В 1999 году он с отличием окончил электротехнический факультет Пермского политеха. В 2003 году защитил кандидатскую, а в 2020 — докторскую диссертацию. Лауреат премии Пермского края в области науки, награждён Благодарственным письмом председателя правительства Пермского края. С 2006 года возглавлял кафедру микропроцессорных средств автоматизации в ПНИПУ, а с 2022 года занимал пост проректора по образовательной деятельности.

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