Алёна Бронникова Поиск потерявшегося в Перми 15 мая девятилетнего мальчика окончен Волонтёры попросили снять репосты Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей" ВКонтакте

В Перми окончены поиски девятилетнего мальчика, потерявшегося 15 мая в Индустриальном районе. Как рассказали волонтёры поискового отряда «Регион59», ребёнок найден живым.

«Глушко Данил Сергеевич, девять лет, Индустриальный район, Пермь. Найден. Жив. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — сообщается в соцсетях.

Напомним, школьника искали почти сутки. Днём 15 мая он вышел из дома бабушки на пр. Декабристов и пропал. Более подробная информация о том, где находился всё это время мальчик и как был найден, не раскрывается.

На текущей неделе полицейским также удалось найти пропавшего в лесу в Чайковском округе 13-летнего подростка. Вечером 14 мая он вышел на прогулку, а через два часа позвонил родителям и сообщил, что заблудился. Его телефон перестал отвечать, родители не смогли обнаружить его самостоятельно, и к поиску присоединились правоохранительные органы, сотрудники МЧС и волонтёры.

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