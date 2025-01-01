Заблудившийся в лесу в Пермском крае подросток найден Мальчик доставлен домой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 14 мая, в лесу около п. Марковский Чайковского округа заблудился 13-летний подросток. Сообщение об этом в дежурную часть отдела МВД России по Чайковскому городскому округу поступило около 22:00.

На прогулку, по словам родителей, он отправился около 18:00, через два часа по телефону сообщил семье, что заблудился. Как рассказали в ведомстве, в дальнейшем телефон подростка перестал отвечать, самостоятельно родители не смогли его найти и обратились за помощью в полицию.

К поискам были привлечены наряды территориального отдела внутренних дел, сотрудники МЧС и волонтёры. Поиск мальчика осложнял проливной дождь, тем не менее, около полуночи подросток вышел на звуковой сигнал патрульного автомобиля. Он доставлен домой.

В полиции Прикамья напоминают о важности соблюдения мер предосторожности во время прогулок по лесу и необходимости рассказать о них детям. В частности, ребёнок должен знать своё полное имя, имена родителей и телефон для связи, не уходить далеко от дома. Также необходимо установить на телефоне приложение, позволяющее отслеживать геолокацию ребёнка. Если он всё же заблудился или потерялся, нужно незамедлительно обратиться за помощью в полицию.





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