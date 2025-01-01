Алёна Бронникова В Перми почти сутки ищут девятилетнего мальчика Последний раз его видели в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей" ВКонтакте

В Индустриальном районе Перми днём 15 мая пропал девятилетний мальчик. Поиски Данила Глушко ведутся уже почти сутки. Информация об этом появилась в соцсетях поискового отряда «Регион59».

«15 мая в 14:30 ушёл из дома бабушки по ул. Декабристов в Перми. С тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщают волонтёры.

Как сообщается в ориентировке, рост мальчика 145 см, худощавого телосложения. Глаза голубые, волосы светло-русые. Когда уходил от бабушки, был одет в сине-голубую кофту с белыми полосками, тёмно-синюю футболку, синие джинсы и тёмно-синие кроссовки с розовой сеткой, с собой у него был белый мешок для обуви.

Волонтёры просят всех, кому что-либо известно о пропавшем, звонить в полицию (102), ЕДДС (112), Бюро регистрации несчастных случаев (8 (342) 241-36-40) или по тел.: 8-912-880-41-60, 8-991-809-77-99.

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