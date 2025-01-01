Футбольный турнир памяти Евгения Ситникова состоится в Перми 18 мая Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В ближайшее воскресенье, 18 мая, в Перми пройдёт футбольный турнир, посвящённый памяти Евгения Ситникова.

Мероприятие состоится на стадионе «Гайва» в формате 7 на 7. Все денежные средства, собранные с командных взносов, будут направлены семье Евгения. Начало турнира запланировано на 11:00, посещение для болельщиков — бесплатное.

Турнир приурочен к дню рождения Ситникова. В четверг, 15 мая, футболисту исполнилось бы 35 лет.

Напомним, 11 октября 2023 года в 22:00 на автодороге Горнозаводск — граница Свердловской области Евгений Ситников попал в смертельное ДТП. На 25 км трассы водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Газель». В аварии пострадали и другие футболисты, которые находились в машине: одноклубник Евгения Кирилл Кочетов, а также Кирилл Мыльников и Денис Федорочев.

Евгений Ситников родился в Перми 15 мая 1990 года и играл в футбольном клубе «Амкар» на позиции центрального защитника. Был известным и талантливым спортсменом. В июле 2023 года перешёл в «Уралец-ТС».

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