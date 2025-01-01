Приговор убийце школьницы из Прикамья оставили без изменения Молодой человек из Октябрьского пытался обжаловать вердикт в кассационном суде Челябинска Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Шардакова

Седьмой кассационный суд в Челябинске 15 мая оставил в силе приговор жителю Октябрьского, которого осудили за жестокое убийство школьницы два года назад. Об этом на своей странице в соцсетях написала адвокат Анастасия Шардакова.

По её словам, за день до судебного заседания в Сети появились публикации в защиту осуждённого. Кроме того, до сих пор звучат версии о том, что к преступлению причастны несколько человек, однако материалы дела это не подтверждают, отметила Шардакова.

Как ранее писал «Новый компаньон», 24 июня прошлого года в Октябрьском районном суде огласили приговор подростку, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью своей 16-летней подруги. Молодого человека осудили на девять лет и 10 месяцев воспитательной колонии. При этом подростку зачли почти год, проведённый в СИЗО. Также суд решил взыскать в пользу родных погибшей 15 млн руб., в том числе 4,7 млн руб. отцу, а также 100 тыс. руб. за похороны.

Напомним, резонансное преступление произошло 8 июля 2023 года. У железнодорожных путей возле станции Чад была обнаружена девушка с ожогами 90% поверхности тела. Врачи боролись за её жизнь десять дней, но поражения были слишком серьёзные, и жертва скончалась.

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