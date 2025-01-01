В Перми обновили список изымаемых участков для расширения улицы Соликамской Добавлено восемь позиций Поделиться Твитнуть

Проект реконструкции Соликамской / Фото: пресс-служба краевого минтранса

Согласно распоряжению краевого правительства от 12 мая этого года, в списке земельных участков и зданий, которые планируется изъять в рамках реконструкции ул. Соликамской в Перми, появились восемь новых позиций.

В частности, в перечень включили земельный участок по ул. Соликамской, 279 и магазин «Строительный двор», который находится на нём. Площадь участка — 2485 кв. м. Здание площадью 1428 «квадратов» ввели в эксплуатацию несколько лет назад. Сейчас оно числится в качестве склада с торговым залом. Этот актив самый крупный в списке.

Кроме того, власти намерены изъять здание по ул. Трактовой, 4, где находятся мебельная фабрика «Джоника» и овощной киоск.

Другие пункты в перечне — по ул. Соликамской, 98, 125, 155, 163, 210 и по ул. Переездной, 7а.

Напомним, в начале этого года стало известно, что власти Перми решили изъять 170 земельных участков, которые находятся на улицах Соликамской, Трактовой, Переездной, Кизеловской, Тавдинской и Мостовой в Перми. Это нужно для работ по расширению проезжей части ул. Соликамской на участке от ул. Первомайской до пл. Восстания.

Для реализации этих планов из краевого бюджета было выделено 20 млн руб. Проект реконструкции включает четыре стадии: первая — от пл. Восстания до пер. 1-го Бойного, вторая — от пер. 1-го Бойного до ул. Адлеровской, третья — от ул. Адлеровской до границ проектирования нового ж/д моста, четвёртая — от моста до ул. Первомайской.

Общая длина обновляемого участка составит 8,7 км.

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