Власти изымут 170 участков для расширения улицы Соликамской в Перми Из краевого бюджета на изъятие выделено 20 млн рублей Поделиться Твитнуть

Проект реконструкции Соликамской / Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Пермском крае местные власти приняли решение об изъятии 170 земельных участков, расположенных на улицах Соликамской, Трактовой, Переездной, Кизеловской, Тавдинской и Мостовой в Перми. Процедура проводится для работ по расширению проезжей части ул. Соликамской на участке от ул. Первомайской до пл. Восстания. Об этом пишет ВЕТТА.

Ранее для реализации этих планов из краевого бюджета было выделено 20 млн руб. Проект реконструкции включает четыре стадия: первая — от пл. Восстания до пер. 1-й Бойный, вторая — от пер. 1-й Бойный до ул. Адлеровской, третья — от ул. Адлеровской до границ проектирования нового ж/д моста, и четвёртая — от моста до ул. Первомайской.

Общая длина обновляемого участка составит 8,7 км. По окончании работ одна из самых загруженных магистралей Перми станет четырёхполосной, что значительно улучшит транспортную ситуацию в краевом центре.

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