В МВД прокомментировали информацию о стрельбе по автобусу в Перми Поделиться Твитнуть

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В полиции Пермского края дали комментарии относительно сообщений об обстреле автобуса в Перми.

Информация об инциденте появилась в соцсетях и СМИ 14 мая. В ней говорилось, что неустановленные лица открыли огонь по рейсовому автобусу №118, курсирующему по маршруту Пермь—Троица. К публикации был прикреплён снимок треснувшего в транспортном средстве стекла. Отмечалось, что всё произошло недалеко от площади Восстания. Пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили факт повреждения стекла в автобусе и отметили, что полицейские выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Новый компаньон» писал о ДТП с туристическим автобусом 4 мая. На 140-м км автодороги Кострома—Шарья—Киров—Пермь, в районе д. Шахарово водитель автобуса «Ютонг» допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Несколько человек получили травмы. Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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