Рейсы из Перми в Хургаду возобновятся с 19 мая Программа полётов будет действовать пока до 1 июля Поделиться Твитнуть

фото: bearfotos

freepik.com

Авиаперевозчик AlMasria Universal Airlines, сотрудничающий с туроператором Coral, возобновит рейсы из Перми в Хургаду. Согласно расписанию пермского аэропорта Большое Савино, ближайший вылет намечен на 19 мая.

Программа полётов будет действовать пока до 1 июля 2025 года. Рейсы будут обслуживаться самолётами Airbus A310.

Ранее газета «Известия» сообщала о планах AlMasria Universal Airlines по сокращению почти трети своей полётной программы из России, начиная с 20 мая. Ограничения затронут рейсы в курортные города Шарм-эш-Шейх и Хургада. В пресс-службе Росавиации подтверждали уменьшение числа рейсов, объяснив это систематическими задержками.

Напомним, несколько дней назад из расписания аэропорта Большое Савино пропали рейсы в Хургаду от авиаперевозчика AlMasria Universal Airlines.

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