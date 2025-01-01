Приостановлены чартерные перелёты из Перми в Хургаду Поделиться Твитнуть

фото: bearfotos

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Авиакомпания AlMasria Universal Airlines из Египта приостановила выполнение чартерных рейсов между Пермью и Хургадой. Информация о рейсах в данный египетский курорт была удалена из расписания пермского аэропорта. Напомним, изначально планировалось осуществлять полёты по этому маршруту до конца декабря.

При этом AlMasria продолжает выполнять рейсы из Перми в другой египетский город-курорт — Шарм-эш-Шейх. Эти рейсы пока остаются в расписании до конца мая.

Ранее издание «Известия» сообщало о планах AlMasria сократить почти на треть полётную программу из России с 20 мая. В Росавиации подтвердили информацию об уменьшении количества рейсов в связи с систематическими задержками.

Издание «Коммерсантъ-Прикамье» обратило внимание на данные сервиса Tourvisor. Оказалось, что туроператоры уже начали предлагать туры с вылетом из Перми в Хургаду, начиная с 1 июля 2025 года. Перевозчиком на данном направлении значится AlMasria.

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