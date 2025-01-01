Семья найденной мёртвой на заборе в Перми девушки попросила деньги на похороны Поделиться Твитнуть

фото из личного архива размещено сайтом perm.aif.ru

Семья 18-летней девушки по имени Надежда, чьё тело было обнаружено на ограде пермского бара «Пиво.Мясо» в ночь на 11 мая, просит о финансовой помощи, сообщил perm.aif.ru старший брат погибшей Денис.

Как утверждает мужчина, кончина сестры повергла его и других членов семьи в шок, и сейчас им необходима финансовая поддержка для организации похорон и урегулирования прочих вопросов, связанных с потерей близкого человека.

Издание напоминает, что Денис и Надежда — из многодетной семьи Вожаковых, и ранее они уже попадали в публикации СМИ. Так, в 2015 году (Надежде тогда было всего 9 лет) дом их семьи сгорел, и они вместе с родителями и восемью другими детьми остались без крова. Справиться с последствиями пожара семье помогали не только жители села Мокино, но и другие жители Пермского края.

Реквизиты счетов родителей Надежды были размещены в соцсетях для тех, кто хочет оказать семье материальную помощь.

В то же время, продолжается следствие по факту смерти девушки. Главной версией случившегося является несчастный случай, но уголовное дело ещё не прекращено.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.