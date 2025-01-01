Алёна Бронникова Выбран перевозчик для обслуживания пермского автобусного маршрута № 79 Контракт заключён до конца октября Поделиться Твитнуть

Гортранс Перми заключил договор на осуществление регулярных перевозок пассажиров по маршруту № 79 «М/р Новый Крым — М/р Железнодорожный». Сумма контракта составила 10,5 млн руб.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, обслуживать маршрут продолжит ООО «Транзит». На участие в аукционе заявку подала всего одна компания. Срок исполнения — 31 октября 2025 года.

Автобусный маршрут № 79 был запущен 1 сентября 2024 года вместо маршрутных такси. Контракт с пермским перевозчиком ООО «Транзит» был заключён до мая на 25,7 млн руб. Компания также обслуживает маршруты № 66 «М/р Налимиха — ул. Светлогорская» и № 7т «М/р Новый Крым — Центральный рынок».

Ранее стало известно, что "Ярославская транспортная компания-2", заключившая долгосрочные контракты на обслуживание нескольких маршрутов в Перми, заявила о проблемах с поставкой автобусов особо большого класса. Перевозчик не сможет вывести автобусы на маршруты № 14 и 15, как планировалось, с 1 июня, а начало работы станет возможным только осенью. Власти планируют провести конкурсы для временного обслуживания этих направлений.

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