Алёна Бронникова В Перми на обслуживание автобусного маршрута № 79 направят 10 млн рублей Контрактом предусмотрено выполнение перевозок до августа Поделиться Твитнуть

Центр организации закупок Пермского края опубликовал электронный аукцион на обслуживание автобусного маршрута № 79 в краевом центре. Начальная цена контракта составляет 10,5 млн руб.

Заказчиком выступает МКУ «Городское управление транспорта», деньги на обслуживание маршрута выделят из бюджета Перми. Срок окончания исполнения контракта — до 31 октября 2025 года. Исполнителя определят 5 мая.

Как указано в техзадании к закупке, срок выполнения работ — с 1 июня по 31 августа 2025 годы. Перевозчик должен предоставить автобусы малого класса, которые будут следовать по маршруту от микрорайона Новый Крым до микрорайона Железнодорожный. В будни будут курсировать девять транспортных средств, в праздники и выходные — по шесть транспортных средств.

Напомним, маршрут № 79 был запущен 1 сентября 2024 года вместо маршрутных такси. Контракт на выполнение перевозок был заключён с ООО «Транзит» до мая на сумму 25,7 млн руб.

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