Бар, на заборе которого погибла 18-летняя пермячка, могут закрыть Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

По результатам инспекции Роспотребнадзора решается судьба бара «Пиво. Мясо», а именно — возможность его закрытия. Об этом сообщили в Министерстве безопасности Пермского края.

Напомним, именно возле этого бара в Кировском районе Перми на заборе нашли тело 18-летней местной жительницы.

Накануне в ведомстве подтвердили, что следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство», однако подчеркнули, что версия насильственной смерти пока не находит подтверждения. Кроме того, опровергнуты предположения об участии в инциденте третьих лиц, в том числе и иностранных граждан.

По предварительным данным, причиной трагедии стал несчастный случай. Смерть наступила в результате проникающего ранения, нанесённого колюще-режущим предметом (предположительно, девушка случайно напоролась на ограждение). Установлено, что в момент происшествия погибшая находилась в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, уровень алкоголя в крови составлял 5,8 промилле.

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