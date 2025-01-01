Бизнес-центр на улице КИМ в Перми продаётся за 102 млн рублей Поделиться Твитнуть

Бизнес-центр, расположенный в Перми по ул. КИМ, 115а (на пересечении с ул. Крупской), выставлен на продажу за 102,5 млн руб. В объявлении на платформе «Авито» сообщается, что пятиэтажное здание коммерческого назначения введено в эксплуатацию в 2007 году и имеет общую площадь 1025 кв. м.

В бизнес-центре возможно размещение банка, офисов, магазина, кафе, бара, салона бытовых услуг, медицинского центра. Здание расположено рядом с основными маршрутами общественного транспорта. В настоящее время в здании функционируют кофейня, риелторское агентство, фирмы, оказывающие юридические услуги, магазин «Улыбка».

В прошлом году бизнес-центр уже выставлялся на продажу. Тогда его владелец запрашивал за объект 200 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на той же платформе на продажу выставлен глэмпинг «Гастроли», расположенный в коттеджном посёлке Верхняя Полазна, в 40 км от Перми. На территории построены четыре домика вместимостью от двух до четырёх человек, оборудованные зоной барбекю, а также баня, чан из лиственницы, беседка, административное помещение и хозяйственные постройки. Собственник оценил бизнес в 15 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.