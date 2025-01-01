Рядом с Пермью продаётся глэмпинг за 15 млн рублей Объект работает более двух лет Поделиться Твитнуть

На продажу выставлен глэмпинг «Гастроли», расположенный в коттеджном п. Верхняя Полазна, в 40 км от Перми. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на сайт «Авито», собственник оценил бизнес в 15 млн руб.

Земельный участок находится в частной собственности, его площадь составляет 20 соток. На территории построены четыре домика вместимостью от двух до четырёх человек, оборудованные зоной барбекю, а также баня, чан из лиственницы, беседка, административное помещение и хозяйственные постройки.

По информации автора объявления, глэмпинг успешно функционирует более двух лет. Решение о продаже было принято в связи с тем, что владелец живёт в другом городе, при этом персонал готов остаться и работать с новым владельцем.

Ранее «Новый компаньон» писал, что количество глэмпингов в Пермском крае за год выросло на 85%. В целом в России показатель вырос в 2,1 раза, Прикамье аккумулирует 3% от общего количества.

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