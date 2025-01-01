Количество глэмпингов в Прикамье за год выросло на 85% Пермский край аккумулирует 3% от общего их числа в стране Поделиться Твитнуть

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Согласно информации, предоставленной Минэкономразвития РФ и сервисом «Авито Путешествия», за год предложение глэмпингов, доступных для резервирования, в Пермском крае увеличилось на 85%. В масштабах всей России этот показатель вырос в 2,1 раза.

Пермский край аккумулирует 3% от общего количества глэмпингов в стране. Наибольшая концентрация наблюдается в Московской области (27%), за ней следуют Свердловская область (7%) и Республика Татарстан (6%).

По доле бронирования глэмпингов на майские праздники 2025 года лидирует Московская область, на которую приходится 15% от общего числа. Наравне с ней находится Татарстан (15%). Третье место занимает Ярославская область с 6%. Доля бронирований глэмпингов в Пермском крае составляет 2%.

В среднем, россияне планируют пребывание в глэмпингах на майские праздники в течение двух ночей. Среднее число отдыхающих по стране — четыре человека. В Пермском крае глэмпинги бронируют преимущественно на одни сутки, однако среднее количество гостей выше — пять человек.

Рост популярности глэмпингов обусловлен стремлением людей к отдыху на природе, не отказываясь от комфорта, особенно это актуально в период майских праздников, когда после зимы хочется восстановить силы, насладиться свежим воздухом, не лишая себя привычных удобств, таких как удобная кровать, душ и электричество, отметил Артем Кромочкин, руководитель «Авито Путешествий».

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