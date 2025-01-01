Алёна Бронникова В Перми определили подрядчика на строительство новой школы в Рабочем посёлке Стоимость работ составит 1,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми нашли подрядчика для разработки проекта и дальнейшего строительства школы на ул. Василия Соломина в Рабочем посёлке. По информации, опубликованной на сайте госзакупок, участие в конкурсе приняла одна организация, сведения о ней не раскрываются.

Как писал «Новый компаньон», стоимость работ оценили в 1,65 млрд руб. Здание будет построено в четыре этажа и рассчитано на 1050 учащихся. В мае подрядчик приступит к разработке проекта, который должен быть подготовлен до 13 декабря 2026 года. Сама стройка запланирована с 22 сентября 2026 года по 30 ноября 2028 года.

Министерство строительства Пермского края сообщило, что победителем стало пермское ООО «Ярус Стандарт». Компания входит в Yarus group. Ранее девелопер возвёл в Соликамске новый корпус гимназии № 2, а в прошлом году — муниципальный дом для семей из аварийных домов и детей-сирот.

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