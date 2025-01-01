Начался поиск подрядчика на строительство новой школы в Рабочем посёлке Перми Объект построят к концу 2028 года Поделиться Твитнуть

Власти Прикамья объявили открытый конкурс на проектирование и строительство новой школы на ул. Василия Соломина в Рабочем посёлке Перми. Исполнитель должен определиться 12 мая. Начальная (максимальная) цена контракта — 1 млрд 649,3 млн руб.

Новая четырёхэтажная школа площадью до 17 тыс. кв. м расположится на земельном участке в 1,6 га и будет рассчитана на 1050 учащихся.

Подрядчику сначала предстоит спроектировать объект: на это ему выделяется 570 дней — с 23 мая 2025 года по 13 декабря 2026 года.

Сама стройка займёт больше двух лет: с 22 сентября 2026 года по 30 ноября 2028 года.

Ранее "Новый компаньон" писал, что в м/р Ива в Перми будет возведён четырёхэтажный корпус лицея №10 для начальных классов, рассчитанный на 543 учащихся. Разрешение на строительство выдало минимущества Пермского края. Новый корпус будет расположен рядом с действующим зданием лицея №10. Подготовительные мероприятия на строительной площадке уже начались.

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